Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

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RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому распределением российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране займётся государство.
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.

Отмечается, что это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.

Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

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