Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
- © РФПИ и Центр имени Гамалеи
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
Отмечается, что это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.
Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».