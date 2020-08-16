В Москве ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1045 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 143», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 1 тыс. пациентов получили донорскую плазму с антителами к COVID-19 в Москве.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.