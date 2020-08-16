В Москве ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса

Короткая ссылка
В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1045 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 143», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 1 тыс. пациентов получили донорскую плазму с антителами к COVID-19 в Москве.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить