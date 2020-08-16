В Москве ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса
- РИА Новости
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 143», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что более 1 тыс. пациентов получили донорскую плазму с антителами к COVID-19 в Москве.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.