Более 1000 пациентов в Москве получили плазму с антителами к COVID-19

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Более тысячи пациентов получили донорскую плазму с антителами к коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более 1000 пациентов в Москве получили плазму с антителами к COVID-19
  • © РИА Новости / Юрий Стрелец

Она отметила, что с апреля проводится экспериментальный метод лечения пациентов с коронавирусной инфекцией — переливание плазмы с антителами к COVID-19.

«На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц», — приводит РИА Новости слова Раковой.

По её словам, предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63% у среднетяжёлых пациентов.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела.

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