В Подмосковье более 35 тысяч человек стали донорами крови с начала года

В Московской области более 35 тыс. человек стали донорами крови с начала 2020 года.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Что примечательно, 98% доноров сдали кровь безвозмездно. Благодаря всем этим людям мы действительно спасаем жизни каждый день», — заявил заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин. Профильные учреждения принимают доноров на постоянной основе. Также проходят акции, марафоны. Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.