В Подмосковье более 35 тысяч человек стали донорами крови с начала года

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В Московской области более 35 тыс. человек стали донорами крови с начала 2020 года.
В Подмосковье более 35 тысяч человек стали донорами крови с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что примечательно, 98% доноров сдали кровь безвозмездно. Благодаря всем этим людям мы действительно спасаем жизни каждый день», — заявил заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин.

Профильные учреждения принимают доноров на постоянной основе. Также проходят акции, марафоны.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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