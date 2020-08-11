В Подмосковье более 35 тысяч человек стали донорами крови с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Что примечательно, 98% доноров сдали кровь безвозмездно. Благодаря всем этим людям мы действительно спасаем жизни каждый день», — заявил заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин.
Профильные учреждения принимают доноров на постоянной основе. Также проходят акции, марафоны.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.