Гинцбург рассказал детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

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RT
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал подробности о пострегистрационном, третьем этапе исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург рассказал детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19
  • Reuters

Как он заявил ТАСС, к этому этапу исследований планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

«Гораздо больше будет участвовать человек, несколько десятков тысяч будут участвовать [в исследованиях], которые пройдут на территории Московского региона», — указал он.

Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

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