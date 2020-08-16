Гинцбург рассказал детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал подробности о пострегистрационном, третьем этапе исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он заявил ТАСС, к этому этапу исследований планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

«Гораздо больше будет участвовать человек, несколько десятков тысяч будут участвовать [в исследованиях], которые пройдут на территории Московского региона», — указал он.

Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».