Гинцбург рассказал детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19
- Reuters
Как он заявил ТАСС, к этому этапу исследований планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.
«Гораздо больше будет участвовать человек, несколько десятков тысяч будут участвовать [в исследованиях], которые пройдут на территории Московского региона», — указал он.
Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи.
11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».