Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год

Короткая ссылка
Доход президента российского лидера Владимира Путина за 2019 год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей, в среднем — около 810 тыс. рублей в месяц.
Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на сайте Кремля.

Заработок главы государства оказался более чем на миллион рублей выше, чем в 2018 году, по итогам которого Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей.

В 2017 году Путин заработал более 18,7 млн рублей, эта сумма учитывала также средства от продажи земельного участка размером 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности — квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить