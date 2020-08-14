Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год
- РИА Новости
Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на сайте Кремля.
Заработок главы государства оказался более чем на миллион рублей выше, чем в 2018 году, по итогам которого Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей.
В 2017 году Путин заработал более 18,7 млн рублей, эта сумма учитывала также средства от продажи земельного участка размером 15 соток.
Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности — квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.