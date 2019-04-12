Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его декларацию о доходах.

Как отмечает агентство, в прошлом году он заработал на 10 млн рублей меньше, чем в позапрошлом. В 2017 году его доход составил 18,7 млн рублей.

Уточняется, что глава России всё так же является собственником квартиры площадью 77 кв. м и гаража, а в пользовании у него есть ещё одна квартира площадью 153,7 кв. м с гаражным местом 18 кв. м. Согласно документам, он также владеет двумя автомобилями, ГАЗ М21 и «Нива», и прицепом «Скиф».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и сотрудники администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.