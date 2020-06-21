Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что для чиновников, которые должны служить народу, является неприличным выпячивание своего благосостояния.

Глава государства заявил, что чиновники любого уровня должны «понимать, где они живут».

«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние», — цитирует слова президента РИА Новости.

В марте Путин рассказал, что его «задевает и коробит» ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных госкорпораций.

Он отмечал, что такие зарплаты связаны с тем, что к работе в госкомпаниях привлекаются дорогостоящие иностранные специалисты, а их руководители не могут получать меньше.

При этом президент согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее.