Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние
- РИА Новости
Глава государства заявил, что чиновники любого уровня должны «понимать, где они живут».
«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние», — цитирует слова президента РИА Новости.
В марте Путин рассказал, что его «задевает и коробит» ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных госкорпораций.
Он отмечал, что такие зарплаты связаны с тем, что к работе в госкомпаниях привлекаются дорогостоящие иностранные специалисты, а их руководители не могут получать меньше.
При этом президент согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее.