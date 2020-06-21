Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что для чиновников, которые должны служить народу, является неприличным выпячивание своего благосостояния.
Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние
  • РИА Новости

Глава государства заявил, что чиновники любого уровня должны «понимать, где они живут».

«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние», — цитирует слова президента РИА Новости.

В марте Путин рассказал, что его «задевает и коробит» ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных госкорпораций.

Он отмечал, что такие зарплаты связаны с тем, что к работе в госкомпаниях привлекаются дорогостоящие иностранные специалисты, а их руководители не могут получать меньше. 

При этом президент согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее.

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