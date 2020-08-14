В НИИ питания РАН оценили пользу мёда

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Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян оценила пользу мёда.
В НИИ питания РАН оценили пользу мёда
  • Pixabay

«Рекомендуемая норма простых углеводов — не более 30—40 г в день. Учитывая это, рекомендуемая норма мёда — не больше столовой ложки в день. Да, этот продукт более полезен, чем просто сахар, тем не менее увлекаться им не нужно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Григорьян, излишнее употребление мёда может привести к набору веса. Он также противопоказан людям с сахарным диабетом.

«Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже должны ограничивать. Ну и, конечно, мёд — это высокоаллергенный продукт», — уточнила эксперт.

Как отметила Григорьян, мёд в тёплой воде быстро всасывается, глюкоза оказывает хорошее действие, появляется энергия, но это просто сладкий напиток, и особо рассчитывать на большую пользу не стоит.

Ранее врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова в беседе с порталом «Москва 24» дала рекомендации по употреблению мёда в пищу.

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