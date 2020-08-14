Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло почти 195 тысяч
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Ранее стало известно, что более 1 тыс. пациентов получили донорскую плазму с антителами к COVID-19 в Москве.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.