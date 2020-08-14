Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло почти 195 тысяч

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1350 пациентов, общее число выписанных достигло 194 823. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее стало известно, что более 1 тыс. пациентов получили донорскую плазму с антителами к COVID-19 в Москве.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.