Диетолог дала рекомендации по употреблению мёда в пищу

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Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова дала рекомендации по употреблению мёда в пищу.
Диетолог дала рекомендации по употреблению мёда в пищу
  • Pixabay

В беседе с порталом «Москва 24» она отметила, что мёд категорически противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Он может вызвать скачки уровня глюкозы в крови.

«В мёде большое количество углеводов. Он приравнивается по биохимическому индексу к сахару, а мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно. Вы можете съесть 1—2 чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы», – рассказывает эксперт.

По её словам, данный продукт не так богат микроэлементами, витаминами, другими полезными веществами.

Русакова советует выбирать свежий мёд, продаваемый в магазинах. Она считает, что продукт с частных, непроверенных пасек может быть опасен.

«Неизвестно, где пчёлы его собирали, где он хранился, как транспортировался. Это очень опасная вещь», — заявила эксперт.

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