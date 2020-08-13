Медведев: борьба с коронавирусом в России ещё не окончена
- Reuters
«Начну с результатов борьбы с коронавирусом… Понятно, что, как вы справедливо отметили, это борьба, это работа ежедневная, она не закончена», — цитирует РИА Новости слова Медведева на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
По его словам, в данной сфере ещё масса проблем.
Он отметил, что по стране в целом заболеваемость коронавирусом снижается.
По данным на 13 августа, за сутки в России выписали 6098 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.