Медведев: борьба с коронавирусом в России ещё не окончена

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Борьба с пандемией коронавируса в России ещё не закончена, но по всей стране прослеживается тренд на снижение заболеваемости, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев: борьба с коронавирусом в России ещё не окончена
  • Reuters

«Начну с результатов борьбы с коронавирусом… Понятно, что, как вы справедливо отметили, это борьба, это работа ежедневная, она не закончена», — цитирует РИА Новости слова Медведева на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По его словам, в данной сфере ещё масса проблем.

Он отметил, что по стране в целом заболеваемость коронавирусом снижается.

По данным на 13 августа, за сутки в России выписали 6098 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

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