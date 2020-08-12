Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

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Роспотребнадзор не выявил следов коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные пробы соответствовали нормативам.
Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
  • Reuters

«На наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

Также уточняется, что все исследованные за I полугодие 2020 года пробы воды соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

30 июля сообщалось, что почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.

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