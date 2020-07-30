Названо время выживания коронавируса в воде

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Почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.
Названо время выживания коронавируса в воде
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но сохраняет жизнеспособность.

При кипячении воды достигается полное уничтожение вируса, в хлорированной воде вирус теряет жизнеспособность.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России при участии российского лидера Владимира Путина рассказала об испытаниях жизнеспособности коронавирусной инфекции COVID-19 в воде.

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