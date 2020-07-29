Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России при участии российского лидера Владимира Путина рассказала об испытаниях жизнеспособности коронавирусной инфекции COVID-19 в воде.
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
  • РИА Новости

Она сообщила, что в «Векторе» провели исследования по определению жизнеспособности коронавируса в образцах воды, что «было очень важно перед курортным сезоном».

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.

Также, по её словам, в ходе исследований было выявлено, что коронавирус «не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.

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