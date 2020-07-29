В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«С середины июня в целом эпидобстановка улучшалась, мы наблюдаем постепенное снижение числа госпитализированных пациентов, но тем не менее пока работаем с достаточно большим количеством этих пациентов», — сказал он.

Вместе с этим глава Минздрава добавил, что в тех регионах, где люди игнорируют противоэпидемиологические меры и гигиенические мероприятия, отмечается «подчас повышение поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Ранее Мурашко в эфире телеканала назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые находятся в реанимации.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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