Мурашко назвал число находящхся в реанимациии пациентов с COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые находятся в реанимации.
Мурашко назвал число находящхся в реанимациии пациентов с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3100 пациентов», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксирован 5871 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 806 720 случаев коронавируса. 

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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