Мурашко назвал число находящхся в реанимациии пациентов с COVID-19
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3100 пациентов», — цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксирован 5871 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 806 720 случаев коронавируса.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.