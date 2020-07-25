Мурашко назвал число находящхся в реанимациии пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые находятся в реанимации.

«В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3100 пациентов», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксирован 5871 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 806 720 случаев коронавируса.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.