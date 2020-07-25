В России за сутки выявлен 5871 случай коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5871 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1471 (25,1%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.
Накануне медики зафиксировали 5811 случаев коронавируса в России.
Ранее kp.ru сообщал, что тестирование на антитела к COVID-19 пройдёт во всех районах Ленинградской области, для сдачи анализов будут организованы мобильные амбулатории.