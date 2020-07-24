В России за сутки выявлено 5811 случаев коронавируса

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В России в течение суток зафиксировано 5811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 800 849 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России за сутки выявлено 5811 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Накануне было выявлено 5848 случаев коронавируса.

Ранее kp.ru сообщало, что тестирование на антитела к COVID-19 пройдёт во всех районах Ленинградской области, для сдачи анализов будут организованы мобильные амбулатории.

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