В России за сутки выявлено 5811 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 5811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 800 849 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Накануне было выявлено 5848 случаев коронавируса.
Ранее kp.ru сообщало, что тестирование на антитела к COVID-19 пройдёт во всех районах Ленинградской области, для сдачи анализов будут организованы мобильные амбулатории.
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