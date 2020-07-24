В России за сутки выявлено 5811 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 5811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 800 849 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев