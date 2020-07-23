В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса

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В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795 038 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5848 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1620 (27,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 5862 случая коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 26 млн.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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