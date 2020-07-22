В России за сутки выявлено 5862 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 5862 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 789 190 случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
- АГН «Москва»
Накануне было выявлено 5842 случая коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус.
Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.
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