В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса
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Днём ранее было выявлено 5940 случаев коронавируса.
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами центра имени Гамалеи, готова.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в первую очередь прививку против коронавируса нужно сделать учителям, пожилым людям и всем организованным коллективам.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.