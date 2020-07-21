В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса

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В России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 783 328. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Днём ранее было выявлено 5940 случаев коронавируса.

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами центра имени Гамалеи, готова.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в первую очередь прививку против коронавируса нужно сделать учителям, пожилым людям и всем организованным коллективам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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