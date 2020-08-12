Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации со школьным питанием

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе всё готово для того, чтобы обеспечить школьников качественным питанием уже с 1 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 1 сентября начинается учебный год, и у нас всё готово для этого. Вчера президент сделал особый акцент на важности горячего, качественного питания не только в больших школах — вот мы сейчас в Балашихе, Железнодорожном, здесь огромные школы, — но и в малокомплектных. У нас всё готово», — объявил Воробьёв.

Губернатор также сказал и о родительском контроле за детским меню.

«Мы обратились с предложением к родителям, чтобы создать родительский контроль, который позволит или родительскому комитету, или родителям, которые беспокоятся и хотят проверить качество питания, такую возможность реализовать», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Ранее заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России Андрей Родионов рассказал об уровне готовности российских образовательных учреждений к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября.