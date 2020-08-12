Проектная мощность производства «Спутник V» составит 5 млн доз в месяц

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RT
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проектной мощности производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе.
Проектная мощность производства «Спутник V» составит 5 млн доз в месяц
  • АГН «Москва»

«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», — приводит Интерфакс его слова.

По его мнению, «сейчас бессмысленно говорить о стоимости (вакцины. — RT), только раздражать конкурентов или тех, кто может профессионально оценить».

Во вторник, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. Президент подчеркнул, что одна из его дочерей испытала препарат на себе.

Ожидается, что в гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года. В Минздраве сообщили, что вакцина сформирует иммунитет сроком до двух лет.

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