Минздрав оценил зарубежные заявления о российской вакцине от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал зарубежные оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав оценил зарубежные заявления о российской вакцине от COVID-19
  • АГН «Москва»

По его словам, зарубежная критика российской вакцины вызвана страхом конкуренции.

«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определённые конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выказать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — указал он.

По его словам, российское решение в области вакцины — это «решение, которое уже имело определённые клинические исследования и данные».

Он также добавил, что специалисты продолжают наблюдение даже за животными, которые в рамках исследований получили вакцину.

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