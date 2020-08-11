Минздрав Израиля оценил регистрацию в России вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«Мы уже договорились провести обсуждение разработки вакцины с исследовательским центром. Если мы убедимся, что это серьёзный препарат, мы заинтересованы начать переговоры», — приводит ТАСС ответ Эдельштейна на вопрос о регистрации вакцины.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России первой в мире зарегистрирована вакцина от COVID-19.
Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с Newinform регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.