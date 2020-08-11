Минздрав Израиля оценил регистрацию в России вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн во время посещения фабрики по производству медицинских масок в израильском городе Сдерот прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы уже договорились провести обсуждение разработки вакцины с исследовательским центром. Если мы убедимся, что это серьёзный препарат, мы заинтересованы начать переговоры», — приводит ТАСС ответ Эдельштейна на вопрос о регистрации вакцины.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России первой в мире зарегистрирована вакцина от COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с Newinform регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.