Минздрав Израиля оценил регистрацию в России вакцины от коронавируса

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Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн во время посещения фабрики по производству медицинских масок в израильском городе Сдерот прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав Израиля оценил регистрацию в России вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Мы уже договорились провести обсуждение разработки вакцины с исследовательским центром. Если мы убедимся, что это серьёзный препарат, мы заинтересованы начать переговоры», — приводит ТАСС ответ Эдельштейна на вопрос о регистрации вакцины.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России первой в мире зарегистрирована вакцина от COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с Newinform регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.

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