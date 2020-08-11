Вирусолог прокомментировал регистрацию в России вакцины от COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Регистрация первой в мире вакцины говорит о том, что у нас в стране есть организации и коллективы, которые могут выполнять конкретные биотехнические задачи», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, сотрудники ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи доказали, что могут выполнять сложнейшие задачи с применением самых современных методов.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V».

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 4 945 новых случаев COVID-19.