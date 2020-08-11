Вирусолог прокомментировал регистрацию в России вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог прокомментировал регистрацию в России вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Diego Vara

«Регистрация первой в мире вакцины говорит о том, что у нас в стране есть организации и коллективы, которые могут выполнять конкретные биотехнические задачи», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, сотрудники ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи доказали, что могут выполнять сложнейшие задачи с применением самых современных методов.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V».

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 4 945 новых случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить