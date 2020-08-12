Минздрав рассказал о приложении для привитых от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привитые от коронавируса люди смогут фиксировать своё самочувствие в специальном приложении.

«В рамках борьбы с COVID-19 у нас была создана информационная система», — сказал он.

По его словам, эту систему планируется расширить «до пула получивших вакцинацию». Там будут фиксировать случаи возникновения различных побочных реакций, в частности температурных.

«Также сейчас идёт работа над мобильным приложением для того, чтоб было проще сообщить о своих ощущениях. Такие планы на сегодняшний день реализуются уже», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.