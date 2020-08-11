Глава РФПИ рассказал о безопасности российской вакцины от коронавируса
- АГН «Москва»
«Я достаточно уверен (в безопасности вакцины. — RT), чтобы ввести её себе самому, моей жене, моим пожилым родителям», — сказал Дмитриев.
Он напомнил, что НИЦ Гамалеи ранее выпустил очень успешные вакцины от лихорадки Эбола и вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
При этом Дмитриев добавил, что коронавирус, вызывающий COVID-19, похож по структуре на вирус MERS.
Глава РФПИ подчеркнул, что таким образом в России есть научная база для борьбы с коронавирусом.
Дмитриев добавил, что преимущество российского препарата заключается в том, что она предусматривает две инъекции и в будущем позволит обеспечить более сильную иммунную реакцию.
Также он отметил, что специалисты будут наблюдать за теми, кто будет вакцинирован в следующие несколько месяцев.
Кроме того, Дмитриев сообщил, что Россия в общей сложности получила запросы от 20 стран почти на 1 млрд доз российской вакцины от COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи.
По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.