Глава РФПИ рассказал о безопасности российской вакцины от коронавируса

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT рассказал о безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава РФПИ рассказал о безопасности российской вакцины от коронавируса
  • АГН «Москва»

«Я достаточно уверен (в безопасности вакцины. — RT), чтобы ввести её себе самому, моей жене, моим пожилым родителям», — сказал Дмитриев. 

Он напомнил, что НИЦ Гамалеи ранее выпустил очень успешные вакцины от лихорадки Эбола и вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

При этом Дмитриев добавил, что коронавирус, вызывающий COVID-19, похож по структуре на вирус MERS.

Глава РФПИ подчеркнул, что таким образом в России есть научная база для борьбы с коронавирусом. 

Дмитриев добавил, что преимущество российского препарата заключается в том, что она предусматривает две инъекции и в будущем позволит обеспечить более сильную иммунную реакцию.

Также он отметил, что специалисты будут наблюдать за теми, кто будет вакцинирован в следующие несколько месяцев.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что Россия в общей сложности получила запросы от 20 стран почти на 1 млрд доз российской вакцины от COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи.

По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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