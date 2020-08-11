В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о влиянии вакцинации на коллективный иммунитет
- Reuters
Как сообщает «Реальное время», чем больше охват вакцинации против гриппа, тем интенсивнее снижение заболеваемости, считает специалист.
«В прошлом году мы привили 45%, с учётом переболевших был примерно 55% коллективный иммунитет. На сегодня мы ставим планку в 60% по вакцинации от гриппа. Считается, что как раз вакцинация 60% либо приобретённый иммунитет на уровне 60% позволит не допустить высоких показателей заболеваемости. Но инфекция новая, и для каждой инфекции уровень различный», — сказала Авдонина.
Ранее в беседе с НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.