В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о влиянии вакцинации на коллективный иммунитет

Заместитель управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Любовь Авдонина ответила на вопрос, как вакцинация влияет на коллективный иммунитет.

Как сообщает «Реальное время», чем больше охват вакцинации против гриппа, тем интенсивнее снижение заболеваемости, считает специалист.

«В прошлом году мы привили 45%, с учётом переболевших был примерно 55% коллективный иммунитет. На сегодня мы ставим планку в 60% по вакцинации от гриппа. Считается, что как раз вакцинация 60% либо приобретённый иммунитет на уровне 60% позволит не допустить высоких показателей заболеваемости. Но инфекция новая, и для каждой инфекции уровень различный», — сказала Авдонина.

Ранее в беседе с НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.