В Минтруде рассказали о правилах перевода работников на удалёнку

Работодатели в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции имеют право перевести сотрудников на удалённый формат работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — приводит РИА Новости ответ Минтруда на соответствующий вопрос.

Отмечается, что уровень зарплаты сотрудника при сохранении должностных обязанностей остаётся без изменений.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.