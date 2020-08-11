В Минтруде рассказали о правилах перевода работников на удалёнку
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«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — приводит РИА Новости ответ Минтруда на соответствующий вопрос.
Отмечается, что уровень зарплаты сотрудника при сохранении должностных обязанностей остаётся без изменений.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.