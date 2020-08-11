В Минтруде рассказали о правилах перевода работников на удалёнку

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Работодатели в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции имеют право перевести сотрудников на удалённый формат работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором.
В Минтруде рассказали о правилах перевода работников на удалёнку
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — приводит РИА Новости ответ Минтруда на соответствующий вопрос.

Отмечается, что уровень зарплаты сотрудника при сохранении должностных обязанностей остаётся без изменений.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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