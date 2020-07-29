Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.

«С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удалённом режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы банка.

Отмечается, что в целом в Сбербанке на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников, в отделениях банка — 100% сотрудников.

Ранее в Сбербанке рассказали о поддержке бизнеса и населения СКФО во время пандемии.