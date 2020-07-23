В Сбербанке рассказали о поддержке бизнеса и населения СКФО во время пандемии

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Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов СКФО с участием председателя Сбербанка Германа Грефа и руководителей регионов округа.
В Сбербанке рассказали о поддержке бизнеса и населения СКФО во время пандемии
  • РИА Новости

Перед началом совещания Чайка поблагодарил Грефа и коллектив Сбербанка за помощь и содействие в решении важных для округа задач, связанных с обеспечением стабильности социально-экономической ситуации, в том числе и в период пандемии.

Отмечается, что председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов рассказал о поддержке бизнеса и населения Северо-Кавказского федерального округа во время пандемии.

За три месяца банк реструктуризировал 25 тыс. кредитов на общую сумму 18,1 млрд рублей.

Получено 18,5 тыс. обращений от физлиц на 8,1 млрд рублей и 6,5 тыс. заявок от бизнеса на 10 млрд рублей.

Самым востребованным инструментом у предпринимателей стали кредиты под 0% на выплату зарплаты и господдержка под 2%. По таким программам одобрено 2,7 тыс. обращений на 4,5 млрд рублей.

Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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