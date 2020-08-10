В Ростуризме прокомментировали программу кешбэка за туры по стране

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала программу кешбэка за туры по стране.

«Программа стартует в пятницу, 21 августа, в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Ровно неделю», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, именно в этот период все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат в размере 5—15 тыс. рублей.

22 июля премьер Михаил Мишустин объявил, что правительство выделило средства для компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.

Позднее он подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по стране продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.