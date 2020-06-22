В РСТ прокомментировали ситуацию с туризмом в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

В беседе с URA.RU он заявил, что отдых на российских курортах предпочтут порядка 30% граждан, а остальные будут ждать открытия границ.

«По нашим оценкам, порядка 30% россиян поедут на российские курорты. Часть из них поедут отдыхать по заменённым турам, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Но полного замещения ждать не стоит, хотя на отечественных курортах вполне сопоставимые условия, а цены останутся на уровне прошлого года», — отметил Барзыкин.

По его словам, выездные направления будут доступны только к концу сезона, однако выбор будет весьма ограниченным: принять российских туристов готовятся только Турция и Средиземноморье.

Ранее президент РСТ Андрей Игнатьев в беседе с НСН оценил перспективы роста цен в отрасли.