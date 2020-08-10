Вирусолог прокомментировал сообщения о возможном тяжёлом течении коронавируса осенью
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- АГН «Москва»
«Я думаю, что вторая волна будет, но она окажется легче, если, конечно, не наложатся друг на друга волны коронавирусной инфекции и гриппа», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, отечественная медицина готова и сегодня уже не та ситуация, которая была в самом начале пандемии.
«Тем более сейчас уже есть прослойка людей, которые имеют иммунитет. Да и вирус меняется, становясь менее патогенным. Подготовка ко второй волне ведётся всё время», — подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.