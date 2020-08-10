Онищенко оценил сообщения о тяжёлом течении коронавируса осенью

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Депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.
Онищенко оценил сообщения о тяжёлом течении коронавируса осенью
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он заявил, что в настоящее время нет никаких научных исследований, которые подтвердили бы такую теорию.

«Другое дело, что осенью он может активизироваться, потому что люди будут простывать, иммунитет будет ослабляться и так далее», — сказал Онищенко.

По его словам, нужно помнить, что коронавирус оставил свой популяционный иммунный след — ещё недостаточный, чтобы окончательно остановиться, но уже довольно значительный.

Как добавил Онищенко, одна из главных причин заболевания любым вирусом — несоблюдение элементарных правил гигиены, поэтому необходимо обязательно носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее иммунолог академик РАН Арег Тотолян в интервью «Известиям» заявил, что осенью не исключено более тяжёлое течение заболевания, вызванного COVID-19.

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