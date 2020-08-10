Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

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Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
  • РИА Новости

«Меру пресечения в виде запрета определённых действий младшей сестре продлили ещё на предварительных слушаниях. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сёстрам, участие в публичных массовых мероприятиях», — цитирует ТАСС адвоката потерпевшей стороны Юлию Нитченко.

10 августа в Москве проходит закрытое слушание по делу Марии Хачатурян, по итогам которого девушке могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.

Ранее двум старшим сёстрам Хачатурян также запретили участие в публичных массовых мероприятиях.

Мосгорсуд также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела двух старших сестёр Хачатурян с участием коллегии присяжных.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

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