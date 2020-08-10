Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
- РИА Новости
«Меру пресечения в виде запрета определённых действий младшей сестре продлили ещё на предварительных слушаниях. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сёстрам, участие в публичных массовых мероприятиях», — цитирует ТАСС адвоката потерпевшей стороны Юлию Нитченко.
10 августа в Москве проходит закрытое слушание по делу Марии Хачатурян, по итогам которого девушке могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.
Ранее двум старшим сёстрам Хачатурян также запретили участие в публичных массовых мероприятиях.
Мосгорсуд также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела двух старших сестёр Хачатурян с участием коллегии присяжных.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.