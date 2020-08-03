Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.

«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам одного из адвокатов девушек Алексея Липцера, отбор присяжных будет проводиться в открытом режиме.

«Присяжных отбирать начнут 31 августа в Мосгорсуде», — цитирует его ТАСС.

Мосгорсуд продлил двум старшим сёстрам Хачатурян запрет определённых действий и дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях.

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, признанной на момент убийства её отца невменяемой.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.