Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
- АГН «Москва»
«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», — приводит сообщение РИА Новости.
По словам одного из адвокатов девушек Алексея Липцера, отбор присяжных будет проводиться в открытом режиме.
«Присяжных отбирать начнут 31 августа в Мосгорсуде», — цитирует его ТАСС.
Мосгорсуд продлил двум старшим сёстрам Хачатурян запрет определённых действий и дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях.
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.