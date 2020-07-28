Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Валентину Фролову.

«Слушания начнутся 10 августа», — сказала Фролова, добавив, что заседание начнётся в 14:00 мск.

Также суд Москвы отказался возвращать дело Марии Хачатурян в Генпрокуратуру и отказал в объединении её дела с делами двух старших сестёр.

Как отмечает РИА Новости, в связи с этим решением суда Мария теперь не сможет рассчитывать на суд присяжных, её дело заслушает тройка судей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян 31 июля.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.