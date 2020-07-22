Мосгорсуд начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян 31 июля
- АГН «Москва»
Об этом информирует ТАСС.
«Предварительное судебное заседание по делу Хачатурян назначено на 31 июля на 11:00 мск», — сообщили в суде.
Уточняется, что уголовное дело младшей сестры находится в Бутырском суде Москвы, дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы.
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.