Мосгорсуд начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян 31 июля

Московский городской суд назначил дату предварительных слушаний по уголовному делу в отношении двух старших сестёр Хачатурян на 31 июля.

Об этом информирует ТАСС.

«Предварительное судебное заседание по делу Хачатурян назначено на 31 июля на 11:00 мск», — сообщили в суде.

Уточняется, что уголовное дело младшей сестры находится в Бутырском суде Москвы, дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы.

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.