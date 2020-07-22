Мосгорсуд начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян 31 июля

Короткая ссылка
Московский городской суд назначил дату предварительных слушаний по уголовному делу в отношении двух старших сестёр Хачатурян на 31 июля.
Мосгорсуд начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян 31 июля
  • АГН «Москва»

Об этом информирует ТАСС.

«Предварительное судебное заседание по делу Хачатурян назначено на 31 июля на 11:00 мск», — сообщили в суде.

Уточняется, что уголовное дело младшей сестры находится в Бутырском суде Москвы, дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. 

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить