Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.
«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
Копии обвинительного заключения вручили обвиняемым. Уголовное дело направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу.
Также сообщается, что «утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры — Марии Хачатурян в суд для применения принудительной меры медицинского характера».
«После вручения 14.07.2020 защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский районный суд Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.
В ведомстве сообщили, что «в настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера».
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.