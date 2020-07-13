Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение против сестёр Хачатурян, его передадут в суд, дело младшей передадут в суд для применения мер медицинского характера.
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.

Копии обвинительного заключения вручили обвиняемым. Уголовное дело направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Также сообщается, что «утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры — Марии Хачатурян в суд для применения принудительной меры медицинского характера».

«После вручения 14.07.2020 защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский районный суд Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.

В ведомстве сообщили, что «в настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить