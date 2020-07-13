Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение против сестёр Хачатурян, его передадут в суд, дело младшей передадут в суд для применения мер медицинского характера.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.

Копии обвинительного заключения вручили обвиняемым. Уголовное дело направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Также сообщается, что «утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры — Марии Хачатурян в суд для применения принудительной меры медицинского характера».

«После вручения 14.07.2020 защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский районный суд Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.

В ведомстве сообщили, что «в настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.