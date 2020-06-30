СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян

Короткая ссылка
Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.
СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян
  • АГН «Москва»

«В настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — приводит ТАСС сообщение СК.

Как сообщает СК со ссылкой на заключение экспертиз, «двое из сестёр в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

В декабре 2019 года в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

В январе 2020 года стало известно, что Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян. В мае стало известно, что СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить