СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян

Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.

«В настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — приводит ТАСС сообщение СК.

Как сообщает СК со ссылкой на заключение экспертиз, «двое из сестёр в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

В декабре 2019 года в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

В январе 2020 года стало известно, что Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян. В мае стало известно, что СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону.