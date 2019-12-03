СК завершил расследование дела в отношении сестёр Хачатурян

В пресс-службе Следственного комитета России заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — указали в СК.

Отмечается, что соответствующие документы в отношении двух сестёр Хачатурян были отправлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. При этом уголовное дело в отношении младшей сестры направили прокурору вместе с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Ранее адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, подали ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных с участием присяжных заседателей.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Предполагается, что три его дочери сговорились, чтобы убить его.

В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

В сентябре 2018 года результаты психиатрической экспертизы показали, что две сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве собственного отца, вменяемы. В этом же месяце младшую из трёх сестёр поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка».

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