СК завершил расследование дела в отношении сестёр Хачатурян
- АГН «Москва»
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — указали в СК.
Отмечается, что соответствующие документы в отношении двух сестёр Хачатурян были отправлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. При этом уголовное дело в отношении младшей сестры направили прокурору вместе с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Ранее адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, подали ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных с участием присяжных заседателей.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Предполагается, что три его дочери сговорились, чтобы убить его.
В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.
В сентябре 2018 года результаты психиатрической экспертизы показали, что две сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве собственного отца, вменяемы. В этом же месяце младшую из трёх сестёр поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка».
Подробнее по теме — в материале RT.
- «Это был неадекватный человек»: знакомые семьи Хачатурян рассказали о частых ссорах убитого отца с дочерьми
- Младшую из сестёр Хачатурян поместили в психиатрическое отделение
- «Следствие само себе противоречит»: адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
- Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных