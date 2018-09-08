Младшую из сестёр Хачатурян поместили в психиатрическое отделение

Младшую из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН России по Москве для исследования её психического состояния», — сообщил Мельников.

Он отметил, что не имеет точных данных о проведении психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемой.

«Я знаю, что с ней уже говорил психолог. Пока это вся информация», — заключил Мельников.

Адвокаты девушки также сообщили, что не располагают информацией по поводу возможных результатов экспертизы.

Между тем член ОНК Павел Пятницкий сообщил ТАСС, что обвиняемая была признана невменяемой.

«Хачатурян, убившая вместе с сёстрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведённой экспертизы», — рассказал он.

По его словам, девушка не отдавала отчёт своим действиям в момент преступления «и, вполне возможно, находилась в таком состоянии из-за длительных издевательств отца».

Ранее стало известно, что обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян проверят на полиграфе.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три сестры признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания следователю.