Младшую из сестёр Хачатурян поместили в психиатрическое отделение

Короткая ссылка
Младшую из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
Младшую из сестёр Хачатурян поместили в психиатрическое отделение
  • РИА Новости

«Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН России по Москве для исследования её психического состояния», — сообщил Мельников.

Он отметил, что не имеет точных данных о проведении психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемой.

«Я знаю, что с ней уже говорил психолог. Пока это вся информация», — заключил Мельников.

Адвокаты девушки также сообщили, что не располагают информацией по поводу возможных результатов экспертизы.

Между тем член ОНК Павел Пятницкий сообщил ТАСС, что обвиняемая была признана невменяемой.

«Хачатурян, убившая вместе с сёстрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведённой экспертизы», — рассказал он.

По его словам, девушка не отдавала отчёт своим действиям в момент преступления «и, вполне возможно, находилась в таком состоянии из-за длительных издевательств отца».

Ранее стало известно, что обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян проверят на полиграфе

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три сестры признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания следователю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить