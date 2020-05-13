СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.

«Менять квалификацию следствие не стало», — приводит Интерфакс слова адвоката одной из девушек Алексея Липцера.

Он отметил, что защита не согласна с определённой следствием квалификацией действий сестёр.

По его словам, в ближайшее время к ознакомлению с материалами дела приступит потерпевшая сторона, затем их получат обвиняемые.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

В декабре 2019 года в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

В январе 2020 года стало известно, что генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян.