СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

Короткая ссылка
Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.
СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону
  • АГН «Москва»

«Менять квалификацию следствие не стало», — приводит Интерфакс слова адвоката одной из девушек Алексея Липцера. 

Он отметил, что защита не согласна с определённой следствием квалификацией действий сестёр.

По его словам, в ближайшее время к ознакомлению с материалами дела приступит потерпевшая сторона, затем их получат обвиняемые.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

В декабре 2019 года в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

В январе 2020 года стало известно, что генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить