Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян
- АГН «Москва»
По его словам, Генпрокуратура вынесла постановление о возврате уголовного дела для проведения дополнительного предварительного расследования.
«В нём замгенпрокурора указал, что необходимо переквалифицировать действия сестёр, поскольку в их действиях усматривается необходимая оборона», — заявил адвокат.
В декабре в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.