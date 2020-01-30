Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян

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RT
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, на необходимую оборону. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян
  • АГН «Москва»

По его словам, Генпрокуратура вынесла постановление о возврате уголовного дела для проведения дополнительного предварительного расследования.

«В нём замгенпрокурора указал, что необходимо переквалифицировать действия сестёр, поскольку в их действиях усматривается необходимая оборона», — заявил адвокат. 

В декабре в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

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