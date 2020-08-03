Суд запретил двум сёстрам Хачатурян посещать массовые мероприятия
- РИА Новости
«Меру пресечения в виде запрета определённых действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», — цитирует ТАСС адвоката Алексея Липцера.
По его словам, суд отказался возвращать уголовное дело в прокуратуру и менять подсудность.
Ранее сообщалось, что 10 августа начнётся рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр, признанной на момент убийства невменяемой.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.
В августе его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания.