Суд запретил двум сёстрам Хачатурян посещать массовые мероприятия

Мосгорсуд продлил двум старшим сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, запрет определённых действий и дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях.

«Меру пресечения в виде запрета определённых действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», — цитирует ТАСС адвоката Алексея Липцера.

По его словам, суд отказался возвращать уголовное дело в прокуратуру и менять подсудность.

Ранее сообщалось, что 10 августа начнётся рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр, признанной на момент убийства невменяемой.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания.