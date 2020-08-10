В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, инстанции предстоит решить, какие принудительные меры медицинского характера назначить девушке.
Уточняется, что у суда собралось несколько десятков человек в поддержку Хачатурян.
3 августа стало известно, что уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных.
При этом двум старшим сёстрам запретили участие в публичных массовых мероприятиях.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.