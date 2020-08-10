В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян

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В Москве Бутырский суд начал в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, инстанции предстоит решить, какие принудительные меры медицинского характера назначить девушке.

Уточняется, что у суда собралось несколько десятков человек в поддержку Хачатурян.

3 августа стало известно, что уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных.

При этом двум старшим сёстрам запретили участие в публичных массовых мероприятиях.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

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