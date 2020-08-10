В Минпросвещения назвали непрозрачной систему оплаты труда учителей

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Система формирования оплаты труда педагогов в российских школах остаётся непонятной для работников из-за многообразия используемых методов подсчёта и оснований для компенсационных и стимулирующих выплат, заявили в Минпросвещения России.
В Минпросвещения назвали непрозрачной систему оплаты труда учителей
  • РИА Новости

«Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также основания для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчёта и отсутствие единых подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедуру формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников», — приводит ТАСС слова замминистра просвещения Виктора Басюка.

По его словам, на федеральном уровне пока не созданы необходимые регуляторные механизмы для совершенствования сложившейся системы.

В связи с этим он призвал внести изменения в ст. 144 трудового законодательства.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, когда для работающих в системе общего образования более 1 млн 300 педагогов действуют различные основания для оплаты труда», — подчеркнул Басюк.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею ввести новые нормы поддержки для педагогов с 25-летним стажем.

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